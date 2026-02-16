Horóscopo de Leo de hoy: lunes 16 de febrero de 2026

Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 16 de febrero

Amor: Intente dejar de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. No la involucre en los problemas que usted tiene y lo persiguen.

Riqueza: Si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo esta preocupando hace varios días y no lo dejaba dormir.

Bienestar: En esta tarde, prepárese y salga de Shopping para comprase eso que tanto anhela. No permita que ninguna de las obligaciones laborales le arruinen la jornada.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Procure no ceder frente a las influencias externas a su vida cotidiana, ya que muchas de las mismas pueden llegar perjudicarlo en la vida.

Amor: Será el momento oportuno para fortalecer las relaciones en el ámbito laboral con sus compañeros. Si pueden, organicen y tengan una videoconferencia.

Riqueza: Debería buscar nuevos objetivos laborales, evite aburrirse siempre con lo mismo. Deje de escapar a los cambios. Anímese a una transformación profesional.

Bienestar: Empiece a prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que hay muchas cosas que últimamente se le escapan de las manos. Este más atento.

