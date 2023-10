Probablemente sus propios temores lo amenazarán con disuadirlo. Hoy, será el momento para dejar de lado la prudencia y enfrentarse a ciertos riesgos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 16 de Octubre

Amor: Intente recuperar la dinámica en la pareja y renovar su estilo romántico. Pronto verá que la relación amorosa va a mejorar.

Riqueza: No permita que nadie se oponga en sus proyectos, por más que sea su pareja. Aproveche esa buena oportunidad, sino podría perderla.

Bienestar: Destine esas horas que le restan del día para disfrutar de una salida junto a su familia. Un paseo al aire libre será el lugar ideal para desconectarse de todo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, ya que siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo. Deje de comportarte tan cruel con su pareja, ya que podría alejarla.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que estuvieron surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Será el momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona. Goce sin culpas del ocio porque la diversión será su mejor terapia.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |