Horóscopo de Leo de hoy: lunes 19 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 19 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el lunes 19 de enero
Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.
Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.
Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis
