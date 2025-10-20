Horóscopo de Leo de hoy: lunes 20 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 20 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Hoy descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. Prepárese, ya que su proyecto comienza a tener forma.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el lunes 20 de octubre
Amor: Anime a su pareja si encuentra deprimida a causa de la situación que esta transitando a nivel profesional. Evite obligarla para que cambie de actitud.
Riqueza: Deshágase de esas actividades que no le aportan ningún beneficio económico y solo le provocan dolor de cabeza. Intente invertir en proyectos rentables.
Bienestar: Deje de poner excusas, si tienes ganas de cambiar su silueta. Opte por una dieta equilibrada y tome alguna clase de gimnasia de forma virtual.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.
Amor: No dude y salga en busca de su alma gemela. Sepa que tendrá la facilidad de conocer muchas personas especiales, trate de no mirar hacia otro lado.
Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.
Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma.
