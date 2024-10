Horóscopo de Leo de hoy: lunes 21 de octubre de 2024

Trate de no inquietarse en este día, ya que todo se desarrollará a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modificarlo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 21 de octubre

Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.

Riqueza: Surgirá un tema económico que necesitará de su rápida respuesta, evite dilatarlo. Intente cuidar todos los recursos materiales e intelectuales.

Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo o en poco tiempo se quedará solo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

LA NACION