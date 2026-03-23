Horóscopo de Leo de hoy: lunes 23 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 23 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
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Debería comenzar a ver las cosas con todos los sentidos. Sepa que siendo un poco más estratégico en la vida, alcanzará sus objetivos más rápido.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el lunes 23 de marzo
- Amor: Deje atrás las dudas y acérquese a su pareja demostrándole todo lo que siente por ella. Evite ser tan egocéntrico en el amor porque saldrá perdiendo.
- Riqueza: Intente no descuidar cada uno de los intereses materiales que tiene en su poder. Procure ser cuidadoso cuando quiera emprender proyectos nuevos.
- Bienestar: Salga de compras sin sentir culpa, ya que usted vive trabajando. Prepárese, ya que será una jornada para otorgarse todos los gustos.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Intente pensar en usted. Destínese tiempo para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y por diversas situaciones no puedo finalizarla.
- Amor: En caso que surjan problemas con su alma gemela, lo mejor será que hoy tome distancia. Espere a mañana para volver a hablar sobre el tema que discutieron.
- Riqueza: Prepárese, ya que una vieja propuesta laboral ha tenido éxito. Sepa disfrutar e invertir correctamente las ganancias que ha obtenido en este tiempo.
- Bienestar: Dedíquele tiempo a sus necesidades espirituales. Tome distancia de su rutina cotidiana y podrá encontrar la paz que tanto ha estado buscando.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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