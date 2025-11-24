Horóscopo de Leo de hoy: lunes 24 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 24 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
Entienda que el rencor no es un buen consejero en la vida. Sepa que debe actuar sin que el sentimiento oscurezca su razón. Actúe de forma prudente.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el lunes 24 de noviembre
Amor: Si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela.
Riqueza: Haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga cuidado con sus gastos excesivos, de lo contrario, no llegará a fin de mes.
Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Durante este día, recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Escoja las más conveniente.
Amor: Por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo. Intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia el.
Riqueza: Intente relajarse, ya que muchos de esos amigos cercanos podrían ayudarlo monetariamente a concretar todos los objetivos pendientes que tiene.
Bienestar: Después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz que su mente y espíritu necesita hace tiempo, gracias a los cursos de meditación que comenzó días atrás.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis
