Horóscopo de Leo de hoy: lunes 29 de septiembre de 2025

Anímese y emprenda algo nuevo donde se sentirá gratificado. Gracias a su gran lucidez podrá realizar algunos cambios positivos en su vida cotidiana.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 29 de septiembre

Amor: Evite involucrase sentimentalmente con un amigo, ya que podría perjudicar la amistad. Intente evaluar si vale la pena romper con su amistad por lo que siente en este momento.

Riqueza: Continúe con la iniciativa del cambio en el área laboral, seguramente el resultado final será óptimo. Evite apresurar las negociaciones con su jefe.

Bienestar: Hace días que esta comiendo más de lo habitual, sepa que necesitará comenzar una dieta estricta. Controle la elección de los alimentos que consume diariamente.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Deje de preocuparse por ese pequeño inconveniente que lo tortura hace días. Hoy su intuición le dirá como debe actuar frente a lo que tenga que vivir.

Amor: Hace tiempo que no se encuentra bien con su enamorado. Sincérese con su pareja y dejen en claro que es lo que necesitan ambos para obtener la felicidad.

Riqueza: Momento para que caiga en la realidad y ponga en orden todos los proyectos económicos que fueron postergados, ya que no contaba con el dinero necesario.

Bienestar: Evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo. Tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |