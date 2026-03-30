Horóscopo de Leo de hoy: lunes 30 de marzo de 2026

Sepa que iniciará el día decidido a concretar un par de objetivos que tenia entre manos. Aproveche las buenas energías que le brindará la Luna.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 30 de marzo

Amor: No desperdicie las energías afectivas en querer probar algo novedoso y osado. Evite entregarse en relaciones fantasiosas con personas que no conoce.

Riqueza: Deje de preocuparse, ya que sus pares lo apoyarán en todas las ideas que viene gestando. Gracias a ellos, podrá avanzar hacia ese objetivo tan deseado.

Bienestar: Seria bueno que permita que sus ilusiones vuelen pero evite aferrarse a ellas. De esta forma, conseguirá una agradable sensación de paz interior.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Durante esta jornada, se adelantará a los hechos y con la Luna en su signo las percepciones le permitirán tomar las decisiones de manera acertada acertadas.

Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.

Riqueza: Prepárese, ya que tendrá la oportunidad para modificar y aplicar todas sus estrategias laborales, y así poder obtener un buen rédito económico.

Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |