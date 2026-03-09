Horóscopo de Leo de hoy: lunes 9 de marzo de 2026

Durante el día, sepa que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables por usted.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 9 de marzo

Amor: Sepa que podrá producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Dejen de mirar el pasado y busquen la felicidad.

Riqueza: Procure liberar su energía y dejar que las propuestas económicas surjan sin presión. Período optimo para ampliar su negocio, no permita que nadie lo detenga.

Bienestar: Intente disminuir la irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Procure llevar su vida con más tranquilidad y paciencia.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Frente a cualquier situación negativa que se le presente, tendrá que tomar mucho coraje y afrontar su vida con tranquilidad. No le servirá de nada si se impacienta.

Amor: No es momento para discutir con su pareja sobre ese tema que le preocupa hace días. Mañana busque el momento justo y charle junto a su alma gemela.

Riqueza: Su conducta pacifista y equilibrada lo ayudará a resolver problemas laborales. Si se siente seguro, no dé marcha atrás en la implementación de su proyecto.

Bienestar: Deje de ahorrar y cumpla su sueño. Ya es momento de pensar en realizar ese viaje de placer que tanto anhela y que siempre pone una excusa para no hacerlo.

