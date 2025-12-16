Horóscopo de Leo de hoy: martes 16 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 16 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
Después de tanto, sepa que estará en condiciones de descubrir cual es el motivo de su actual angustia siempre y cuando preste atención a sus verdaderos deseos.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el martes 16 de diciembre
Amor: Si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición. Podrá descubrir lo que realmente esta sintiendo por usted.
Riqueza: Intente moderar su tendencia a los gastos personales y decídase a realizar esa inversión para su hogar. Sepa que ese arreglo no puede esperar más.
Bienestar: Si se siente muy superado, intente no derrumbarse anímicamente. Busque ayuda y consejo en sus amigos que ellos sabrán escucharlo detenidamente.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros que están apareciendo últimamente. Relájese, el resto de los problemas se irán arreglando solos.
Amor: Si pensó en tomar una decisión importante en su relación amorosa, este día tendrá la mejor oportunidad para poner en acción lo que pensó hace días.
Riqueza: Momento ideal para detenerse en las razones que lo acarrean últimamente a gastar en exceso. Antes de comprar piense si realmente lo necesita.
Bienestar: Sepa que es un día perfecto para asistir a algún espectáculo artístico junto a algún amigo. En caso que lo inviten, acepte la invitación sin dudarlo.
