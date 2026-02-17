Horóscopo de Leo de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Será el momento justo para concentrarse en las obligaciones más urgentes y descartar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 17 de febrero

Amor: Prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su alma gemela. El día será destinado al amor exclusivamente, no lo desperdicie.

Riqueza: Demuestre sin temor su conocimiento y capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna en su empresa, postúlese.

Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que tiene hace meses.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.

Amor: Intente dejar de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. No la involucre en los problemas que usted tiene y lo persiguen.

Riqueza: Si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo esta preocupando hace varios días y no lo dejaba dormir.

Bienestar: En esta tarde, prepárese y salga de Shopping para comprase eso que tanto anhela. No permita que ninguna de las obligaciones laborales le arruinen la jornada.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |