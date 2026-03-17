Horóscopo de Leo de hoy: martes 17 de marzo de 2026

Entienda que no es momento para que se proponga grandes logros, sepa que lo ideal seria ir resolviendo de a poco las pequeñas cuestiones pendientes.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Amor: Deje de pensar tanto y ame a la persona que tiene a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla, cada persona tiene su propia esencia.

Riqueza: No se obsesione, ya que vendrán tiempos mejores. Sepa que tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad intelectual en lo profesional.

Bienestar: Aproveche ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Si no se anima a ir solo, busque alguien que lo acompañe.

Transitará un día fuera de lo común donde podrá aplicar su lado más perceptivo y libre. Haga lo que haga, se sentirá esplendido. Nadie podrá opacarlo.

Amor: Deje de pensar tanto y ame a la persona que tiene a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla, cada persona tiene su propia esencia.

Riqueza: Muéstrese más tranquilo en el ámbito laboral. Evite las discusiones y los enfrentamientos con sus compañeros, sea una persona más responsable en su cargo.

Bienestar: Trate de disminuir el consumo de café y carbohidratos en su alimentación, ya que podría tener problemas estomacales. Cambiando su habito, pronto se sentirá mejor.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |