Horóscopo de Leo de hoy: martes 18 de noviembre de 2025

No es momento para detenerse. Prepárese, ya que se sentirá pleno de vitalidad y confianza, todo lo que emprenda en esta jornada tendrá un final exitoso.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 18 de noviembre

Amor: Intente comentarle con honestidad lo que le molesta a usted de su pareja, así podrá generar un crecimiento positivo en la relación amorosa. Trabajen juntos para lograrlo.

Riqueza: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en practica. No actúe sin pensar.

Bienestar: No desperdicie su energía actuando impulsivamente sin medir las consecuencias. Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.

Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.

Riqueza: Anímese y plantee hoy mismo a su jefe cuales son sus pretensiones laborales. Aproveche, ya que cuenta con un reconocimiento positivo a nivel jerárquico.

Bienestar: Suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Intente buscar el equilibrio justo para poder prosperar en la vida.

