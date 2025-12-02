Horóscopo de Leo de hoy: martes 2 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 2 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Seria oportuno que comience a implementar las soluciones convenientes a muchos de los obstáculos que se le han presentado en estos días. No se deje estar.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el martes 2 de diciembre
Amor: Si hace meses que se encuentra solo, anímese y anótese en alguna aplicación de citas. Seguramente tenga suerte y aparecerá su alma gemela.
Riqueza: Evite resistirse y permita que su mente rápida se destaque en la comunicación. Muéstrese relajado, ya que la suerte laboral estará de su lado.
Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Si se anima y comienza a apartar de su lado a las personas que le aportan problemas a su vida, pronto se sentirá liberado. Anímese y todo mejorará en poco tiempo.
Amor: Deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera día a día en la vida. No culpe a los demás de sus carencias afectivas.
Riqueza: Seguramente, algunos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Salde la deuda a tiempo y no tendrá ningún inconveniente.
Bienestar: Si esta comenzando una dieta, evite consumir alimentos con muchas calorías e incluir un alto contenido de proteínas en su alimentación diaria.
