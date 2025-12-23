LA NACION

Horóscopo de Leo de hoy: martes 23 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del martes 23 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa que parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 23 de diciembre

Amor: Deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas. Evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros.

Riqueza: Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio.

Bienestar: Busque refugio en la intimidad de su hogar, así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Busque la tranquilidad con usted mismo y así verá con claridad las ideas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Prepárese, ya que será una excelente jornada para concretar esos proyectos pendiente que hace tiempo tiene y se le dificulto alcanzarlos por su irresponsabilidad.

Amor: Deje de discutir con su familia en el poco tiempo que pasa con ellos, trate de disfrutar de su compañía. En este momento, sepa que entre todos se necesitan.

Riqueza: Si tenía pensado en emprender un negocio junto a su familia, procure desestimarlo. Sea cauteloso, ya que podría llegar a tener problemas con algún pariente cercano.

Bienestar: Por más que tenga alguna responsabilidad ya asumida, trate de evitar todo tipo de esfuerzo físico. Dedíquese a descansar o leer un libro durante el día.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

