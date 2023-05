Horóscopo de Leo de hoy: martes 23 de Mayo de 2023

Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. Procure alejarse de las mismas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 23 de Mayo

Amor: No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide, que debe evitar mezclar el amor con lo material. No cometa el mismo error.

Riqueza: Aproveche, ya que su visión de la realidad se volverá cada vez más optimista y saldrá muy beneficiado en lo económico. Muéstrese más positivo en la vida.

Bienestar: Procure aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Aprenda a no estresarse más de la cuenta, sino, terminará exhausto.

Semana del 12 al 18 de julio para Leo

Esta semana, los leoninos tendrán suerte en el amor, pero para ello deberán dejar la desconfianza de lado. En el caso de los solteros, puede que tenga un inesperado acercamiento de alguien que encuentra actractivo. Aunque en lo laboral puede que se sientan inestables, no hace falta que se preocupen porque todo estará bien.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Relájese, ya que será una jornada donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno.

Amor: Transitará un ciclo de maduración en las relaciones. Hoy dará por concluida esa relación que tiene con esa persona y que hace tiempo está desgastada.

Riqueza: Comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas al cambio.

Bienestar: Si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

LA NACION