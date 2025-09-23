Horóscopo de Leo de hoy: martes 23 de septiembre de 2025

Durante esta jornada, su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente. Relájese y visualice que es lo que quiere realmente para su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 23 de septiembre

Amor: Será una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja, siendo tal cual es. Intente mostrar su verdadera personalidad, abandone las fantasías.

Riqueza: Aprenda a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. De esta forma, podrá alcanzar su objetivo en un menor tiempo.

Bienestar: Evite que los pensamientos se estanquen en su cabeza. Tiene que saber que su salud podría resentirse si usted no dice lo que realmente piensa.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida.

Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.

Riqueza: Tiempo oportuno para poner en marcha muchos de los planes ambiciosos que tiene. Aproveche, ya que tendrá la energía de los astros a su favor.

Bienestar: Por mas que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.

