Horóscopo de Leo de hoy: martes 24 de febrero de 2026

Hoy no debe planificar nada, deje fluir sin presiones. Sepa que disfrutará más si se deja guiar por lo que los demás le proponen en esta jornada.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 24 de febrero

Amor: Aunque no quiera entenderlo, necesita recibir afecto de las personas que lo rodean. De esta forma, se sentirá querido en la vida y seguro para afrontar ciertas situaciones.

Riqueza: Prepárese, ya que sus deseos profesionales y ambiciones lógicas se concretarán dentro de su mundo laboral. Active todas sus energías e inteligencia.

Bienestar: Empiece a planificar sus vacaciones veraniegas ya que falta poco. Reserve con tiempo ese lugar soñado que hace tanto quiere ir con su familia.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar lo que hace mal.

Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo llamará. Atiéndalo, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.

Riqueza: Anímese y postúlese en esa nueva búsqueda laboral en su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.

Bienestar: Por mas que se sienta superado, procure no somatizar los problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión con alguna actividad que lo relaje por completo.

