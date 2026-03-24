Horóscopo de Leo de hoy: martes 24 de marzo de 2026

Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 24 de marzo

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda.

Riqueza: Busque un nuevo estilo o técnica laboral para poder cumplir con todas las metas y además concluya con los proyectos inconclusos que tiene hace meses.

Bienestar: Sepa que no debe arriesgarse a fórmulas mágicas que podría afectar de manera negativa a su metabolismo. Haga una dieta equilibrada y no saldrá perjudicada la salud.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Debería comenzar a ver las cosas con todos los sentidos. Sepa que siendo un poco más estratégico en la vida, alcanzará sus objetivos más rápido.

Amor: Deje atrás las dudas y acérquese a su pareja demostrándole todo lo que siente por ella. Evite ser tan egocéntrico en el amor porque saldrá perdiendo.

Riqueza: Intente no descuidar cada uno de los intereses materiales que tiene en su poder. Procure ser cuidadoso cuando quiera emprender proyectos nuevos.

Bienestar: Salga de compras sin sentir culpa, ya que usted vive trabajando. Prepárese, ya que será una jornada para otorgarse todos los gustos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |