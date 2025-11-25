Horóscopo de Leo de hoy: martes 25 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 25 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
Será un período optimo para comenzar a madurar en su vida personal. Intente realizar actividades que le llenen el alma y le fortalezcan su espíritu.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el martes 25 de noviembre
Amor: Algunos problemas externos a su pareja, podrían afectar de manera negativa a su relación amorosa. Trate de hablar con su enamorado y aclarar las cosas.
Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y ejecutarlos cuanto antes.
Bienestar: Evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo. Tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Entienda que el rencor no es un buen consejero en la vida. Sepa que debe actuar sin que el sentimiento oscurezca su razón. Actúe de forma prudente.
Amor: Si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela.
Riqueza: Haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga cuidado con sus gastos excesivos, de lo contrario, no llegará a fin de mes.
Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.
