Horóscopo de Leo de hoy: martes 26 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 26 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Está lo ayudará a detectar de inmediato, si alguien intenta perjudicarlo.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el martes 26 de agosto
Amor: Aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa y seguirá cometiendo los mismos errores.
Riqueza: Aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra procure pagar las cuentas.
Bienestar: Permanezca en contacto con la naturaleza ya que lo beneficiara anímicamente y físicamente. Destínese un tiempo para el cuidado de sus plantas.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Intente no cometer ningún error a causa de su impaciencia. Ante que nada relájese y podrá conseguir lo que se proponga sin ningún problema.
Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.
Riqueza: Seria bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.
Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma.
