Horóscopo de Leo de hoy: martes 28 de octubre de 2025

En determinadas situaciones, debería criticar un poco menos y ser más comprensivo con su entorno cercano. No todos pueden manejarse con la misma rapidez mental.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 28 de octubre

Amor: Frente a la discusión que tuvo con su pareja en el día de hoy, procure adoptar una actitud diplomática y logrará revertir el enojo de su alma gemela.

Riqueza: Dentro de ese emprendimiento laboral que le han asignado, deberá hallar la dirección correcta y oportuna para poder complementarse con sus otros compañeros.

Bienestar: Le seria bueno que valore más sus deseos y se lance a la aventura sin pensar tanto. Modifique su forma de ser y pronto verá que se sentirá mucho mejor.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Transitará un día fuera de lo común donde podrá aplicar su lado más perceptivo y libre. Haga lo que haga, se sentirá esplendido. Nadie podrá opacarlo.

Amor: Deje de pensar tanto y ame a la persona que tiene a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla, cada persona tiene su propia esencia.

Riqueza: Muéstrese más tranquilo en el ámbito laboral. Evite las discusiones y los enfrentamientos con sus compañeros, sea una persona más responsable en su cargo.

Bienestar: Trate de disminuir el consumo de café y carbohidratos en su alimentación, ya que podría tener problemas estomacales. Cambiando su habito, pronto se sentirá mejor.

