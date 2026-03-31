Horóscopo de Leo de hoy: martes 31 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del martes 31 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Preste atención a ciertas situaciones en la que nunca se ha fijado, ya que se podrían presentarse algunas dificultades que le serán difíciles de solucionar.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el martes 31 de marzo
- Amor: Después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece y demuéstreselo todos los días.
- Riqueza: Un familiar directo le propondrá un negocio poco claro. No se apresure y analice el ofrecimiento antes de invertir su capital en ese proyecto.
- Bienestar: Gracias a los cuidados que ha tenido durante estos días en su alimentación, su salud estará estable. Vaya tranquilo y hágase ese estudio que le pidió el medico.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Sepa que iniciará el día decidido a concretar un par de objetivos que tenia entre manos. Aproveche las buenas energías que le brindará la Luna.
- Amor: No desperdicie las energías afectivas en querer probar algo novedoso y osado. Evite entregarse en relaciones fantasiosas con personas que no conoce.
- Riqueza: Deje de preocuparse, ya que sus pares lo apoyarán en todas las ideas que viene gestando. Gracias a ellos, podrá avanzar hacia ese objetivo tan deseado.
- Bienestar: Seria bueno que permita que sus ilusiones vuelen pero evite aferrarse a ellas. De esta forma, conseguirá una agradable sensación de paz interior.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |