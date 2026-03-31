Horóscopo de Leo de hoy: martes 31 de marzo de 2026

Preste atención a ciertas situaciones en la que nunca se ha fijado, ya que se podrían presentarse algunas dificultades que le serán difíciles de solucionar.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 31 de marzo

Amor: Después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece y demuéstreselo todos los días.

Riqueza: Un familiar directo le propondrá un negocio poco claro. No se apresure y analice el ofrecimiento antes de invertir su capital en ese proyecto.

Bienestar: Gracias a los cuidados que ha tenido durante estos días en su alimentación, su salud estará estable. Vaya tranquilo y hágase ese estudio que le pidió el medico.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que iniciará el día decidido a concretar un par de objetivos que tenia entre manos. Aproveche las buenas energías que le brindará la Luna.

Amor: No desperdicie las energías afectivas en querer probar algo novedoso y osado. Evite entregarse en relaciones fantasiosas con personas que no conoce.

Riqueza: Deje de preocuparse, ya que sus pares lo apoyarán en todas las ideas que viene gestando. Gracias a ellos, podrá avanzar hacia ese objetivo tan deseado.

Bienestar: Seria bueno que permita que sus ilusiones vuelen pero evite aferrarse a ellas. De esta forma, conseguirá una agradable sensación de paz interior.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |