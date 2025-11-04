Horóscopo de Leo de hoy: martes 4 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 4 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el martes 4 de noviembre
Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que esta transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.
Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.
Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Desplácese con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo. Si no actúa de forma prudente, sepa que podría equivocarse en cosas sencillas de resolver.
Amor: Intente ser coherente cuando deba seleccionar un amor, muchas veces la apariencia no es la pura realidad. Intente conocer a la persona antes de juzgarla.
Riqueza: Cierta tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos. Manténgase alejado de las compras y cuidado con las ofertas.
Bienestar: Etapa para elegir un hobby o actividad que le agrade para distraerse de la rutina. Tómese un tiempo y piense que es lo que le agrada y le hace bien.
