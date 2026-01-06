Horóscopo de Leo de hoy: martes 6 de enero de 2026

Aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere, ya que de apoco todo se acomodará.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 6 de enero

Amor: Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo. Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado.

Riqueza: Prepárese, ya que los buenos negocios necesitan si o si de usted. Gracias a su voluntad podrá definir el rumbo y el resultado que tendrá el proyecto.

Bienestar: Hoy en su familia podrá relajarse y así encontrará la atmosfera más adecuada para sobrellevar todas las dificultades que ha transitado en su día laboral.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Durante esta jornada, su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente. Relájese y visualice que es lo que quiere realmente para su vida.

Amor: Será una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja, siendo tal cual es. Intente mostrar su verdadera personalidad, abandone las fantasías.

Riqueza: Aprenda a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. De esta forma, podrá alcanzar su objetivo en un menor tiempo.

Bienestar: Evite que los pensamientos se estanquen en su cabeza. Tiene que saber que su salud podría resentirse si usted no dice lo que realmente piensa.

