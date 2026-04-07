Horóscopo de Leo de hoy: martes 7 de abril de 2026

Momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 7 de abril

Amor: La relación de pareja podría correr peligro de separación. Prepárese, ya que volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar.

Riqueza: Tiempo oportuno para poner en marcha muchos de los planes ambiciosos que tiene. Aproveche, ya que tendrá la energía de los astros a su favor.

Bienestar: Cuide su ímpetu, de lo contrario, estará predispuesto a las discusiones. En la noche, tome un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudará a relajarse.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Amor: Este preparado, ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará de manera interna como externa. Vincúlese con cuidado.

Riqueza: Sepa que si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de su tarjeta se arrepienta.

Bienestar: Noche optima para asistir a algún espectáculo artístico. En caso que lo inviten, acepte y así podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |