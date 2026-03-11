Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 11 de marzo de 2026

Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 11 de marzo

Amor: Intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro intimo, le hará relevar sensaciones nuevas.

Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.

Bienestar: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Intente sostener el equilibrio entre lo que desea y lo que otros le demandan. Sepa que todas las partes deben ser escuchadas para que reine la armonía.

Amor: Los enamoramientos fáciles podrían llevarlo a confundirse. Trate de focalizar lo que realmente pretende su corazón y así podrá encontrar a la persona justa.

Riqueza: Distribuya los compromisos laborales, así podrá mejorar su rendimiento mental. Si no encuentra la solución a ese problema, pídale ayuda a ese compañero de trabajo.

Bienestar: Abandone su vida descontrolada, ya que podría afectar negativamente su energía vital. Descubra alguna actividad que lo conecte con el cuerpo y a su vez lo distienda.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |