Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 18 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 18 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 18 de febrero de 2026

Entienda que no es momento para que se proponga grandes logros, sepa que lo ideal seria ir resolviendo de a poco las pequeñas cuestiones pendientes.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 18 de febrero

Amor: Deje de pensar tanto y ame a la persona que tiene a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla, cada persona tiene su propia esencia.

Riqueza: Este bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio.

Bienestar: Vea como hacer para quitarse las cuestiones que le hacen mal a su vida y lo afectan físicamente. Hoy distráigase con una serie y olvídese de los problemas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Será el momento justo para concentrarse en las obligaciones más urgentes y descartar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida.

Amor: Prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su alma gemela. El día será destinado al amor exclusivamente, no lo desperdicie.

Riqueza: Demuestre sin temor su conocimiento y capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna en su empresa, postúlese.

Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que tiene hace meses.

Otras predicciones para hoy

