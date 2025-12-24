Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 24 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 24 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
Sepa que necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En esta jornada, sentirá que algo nuevo y bueno esta por suceder.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el miércoles 24 de diciembre
Amor: Compórtese con humildad y reconozca sus errores, de lo contrario, su pareja se alejará. Entienda que si se ha equivocado, tiene que admitir la culpa.
Riqueza: Prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día.
Bienestar: Deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa que parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad.
Amor: Deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas. Evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros.
Riqueza: Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio.
Bienestar: Busque refugio en la intimidad de su hogar, así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Busque la tranquilidad con usted mismo y así verá con claridad las ideas.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis
