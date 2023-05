Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 24 de Mayo de 2023

Posiblemente, será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Sepa que tendrá que confrontar de a un tema y logrará obtener buenos resultados.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 24 de Mayo

Amor: Intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro intimo, le hará relevar sensaciones nuevas.

Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias que esta haciendo últimamente. Cierre su bolsillo y verá que su dinero le dura más.

Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.

Semana del 12 al 18 de julio para Leo

Esta semana, los leoninos tendrán suerte en el amor, pero para ello deberán dejar la desconfianza de lado. En el caso de los solteros, puede que tenga un inesperado acercamiento de alguien que encuentra actractivo. Aunque en lo laboral puede que se sientan inestables, no hace falta que se preocupen porque todo estará bien.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. Procure alejarse de las mismas.

Amor: No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide, que debe evitar mezclar el amor con lo material. No cometa el mismo error.

Riqueza: Aproveche, ya que su visión de la realidad se volverá cada vez más optimista y saldrá muy beneficiado en lo económico. Muéstrese más positivo en la vida.

Bienestar: Procure aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Aprenda a no estresarse más de la cuenta, sino, terminará exhausto.

