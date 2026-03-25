LA NACION

Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 25 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 25 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 25 de marzo de 2026
Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 25 de marzo de 2026

De inicio al día, con un renovado impulso aunque alguien lo cuestione. En esta jornada, deberá confiar más que nunca en usted mismo. Anímese.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 25 de marzo

  • Amor: Magnifico día para aclarar conflictos con su alma gemela y ponerse en su lugar. La convertirá en el centro de sus atenciones y logrará que olvide viejas disputas.
  • Riqueza: Aunque surjan algunos cambios en el ambiente laboral, no permita que el stress lo desborde. Intente tomarse con calma las situaciones que deba afrontar.
  • Bienestar: Sepa que no debe arriesgarse a fórmulas mágicas que podría afectar de manera negativa a su metabolismo. Haga una dieta equilibrada y no saldrá perjudicada la salud.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas.

  • Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda.
  • Riqueza: Busque un nuevo estilo o técnica laboral para poder cumplir con todas las metas y además concluya con los proyectos inconclusos que tiene hace meses.
  • Bienestar: Sepa que no debe arriesgarse a fórmulas mágicas que podría afectar de manera negativa a su metabolismo. Haga una dieta equilibrada y no saldrá perjudicada la salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi