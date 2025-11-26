LA NACION

Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 26 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025
Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 26 de noviembre

Amor: Será un día, donde los requerimientos de su pareja lo asfixiarán. Trate de darle mensajes claros a su enamorado y su situación amorosa mejorará pronto.

Riqueza: Desestime los gastos superfluos por más mínimos que sean, de lo contrario, su economía se derrumbará pronto y no podrá sostenerla en el tiempo.

Bienestar: Ponga atención, ya que al tener la Luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física como emocional.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Será un período optimo para comenzar a madurar en su vida personal. Intente realizar actividades que le llenen el alma y le fortalezcan su espíritu.

Amor: Algunos problemas externos a su pareja, podrían afectar de manera negativa a su relación amorosa. Trate de hablar con su enamorado y aclarar las cosas.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y ejecutarlos cuanto antes.

Bienestar: Evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo. Tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. El horóscopo chino para la última semana de noviembre
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 24 al 30 de noviembre

  2. Cómo aprovechar la energía del mes zodiacal, según tu signo y ascendente
    2

    Temporada de Sagitario: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal, según tu signo y ascendente

  3. 3

    Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Escorpio, según su personalidad

  4. Las predicciones para la última semana de noviembre
    4

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 24 al 30 de noviembre

Cargando banners ...