Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 29 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 29 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Será un período optimo para comenzar a madurar en su vida personal. Intente realizar actividades que le llenen el alma y le fortalezcan su espíritu.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el miércoles 29 de octubre
Amor: Algunos problemas externos a su pareja, podrían afectar de manera negativa a su relación amorosa. Trate de hablar con su enamorado y aclarar las cosas.
Riqueza: En pocos días, se reactivaran todos los planes pendientes y así logrará llevar a cabo algunos proyectos postergados que tiene en la vida hace tiempo.
Bienestar: Anótese en algún curso on line y comience lo antes posible a realizar yoga. De esta forma, podrá equilibrar su salud físicas y psíquica.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
En determinadas situaciones, debería criticar un poco menos y ser más comprensivo con su entorno cercano. No todos pueden manejarse con la misma rapidez mental.
Amor: Frente a la discusión que tuvo con su pareja en el día de hoy, procure adoptar una actitud diplomática y logrará revertir el enojo de su alma gemela.
Riqueza: Dentro de ese emprendimiento laboral que le han asignado, deberá hallar la dirección correcta y oportuna para poder complementarse con sus otros compañeros.
Bienestar: Le seria bueno que valore más sus deseos y se lance a la aventura sin pensar tanto. Modifique su forma de ser y pronto verá que se sentirá mucho mejor.
