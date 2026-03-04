Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 4 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Aunque no quiera necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Sepa que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el miércoles 4 de marzo
Amor: Después de tanto tiempo, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Sepa que podrá vivir momentos alegres con su alma gemela como nunca.
Riqueza: Propóngase empezar el día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos. Trate de medir las compras que hace, evite endeudarse aun más.
Bienestar: Sepa que no debería permitir que la envidia del entorno, lo haga sentirse inseguro. Aumente la autoestima y fortalezca aun más su personalidad.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
En este día, amanecerá dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio ya que hace días atravesó una jornada bastante complicada. Sea cuidadoso en lo que emprende.
Amor: Piense un poco más en sus intereses, procure dosificar su amor por los demás para luego no sufrir. Fíjese bien a quien le abre el corazón y que le brinda.
Riqueza: Sepa que podrá incrementar rápidamente las ganancias, ya que le propondrán un nuevo negocio en sociedad. Antes de aceptar vea con quien se asocia.
Bienestar: Intente ser más práctico con las situaciones poco importantes que transita en su vida a diario. Debería dejar de dar tantas vueltas y mirar hacia adelante.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Los mejores días para cortarse el pelo en marzo en la Argentina, según el calendario lunar 2026
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 2 al 8 de marzo
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de marzo
- 4
Así le irá a cada signo del Zodíaco en el amor durante marzo