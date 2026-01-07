Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 7 de enero de 2026

Evite presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor después de tantos inconvenientes. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 7 de enero

Amor: Durante toda esta jornada, podría sentirse un poco triste y solo. Abandone su egocentrismo y entréguese a los brazos de su amado. Coméntele que es lo que le sucede.

Riqueza: Sepa que no es una etapa optima en el país para definir futuros trabajos o compromisos financieros. Manténgase en la actividad que esta desarrollando.

Bienestar: Evite somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Lo mejor será tomarse con paciencia las responsabilidades y descansar bien por las noches.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere, ya que de apoco todo se acomodará.

Amor: Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo. Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado.

Riqueza: Prepárese, ya que los buenos negocios necesitan si o si de usted. Gracias a su voluntad podrá definir el rumbo y el resultado que tendrá el proyecto.

Bienestar: Hoy en su familia podrá relajarse y así encontrará la atmosfera más adecuada para sobrellevar todas las dificultades que ha transitado en su día laboral.

