Horóscopo de Leo de hoy: sábado 11 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 11 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
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Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el sábado 11 de abril
- Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.
- Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.
- Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Haga lo posible para desprenderse de aquello que le hace mal a su vida. Elija nuevos rumbos y vivirá una etapa de renovación interna muy enriquecedora.
- Amor: Si su familia lo demanda, trate de tenderle su mano y colabore con ellos que lo necesitan. No se haga el distraído, no mire hacia otro lado.
- Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán nuevas oportunidades laborales. Sepa que los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo.
- Bienestar: Ingiera en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas y frutos secos. De esta forma, verá que su organismo funcionará mucho mejor.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |