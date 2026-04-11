Horóscopo de Leo de hoy: sábado 11 de abril de 2026

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 11 de abril

Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Haga lo posible para desprenderse de aquello que le hace mal a su vida. Elija nuevos rumbos y vivirá una etapa de renovación interna muy enriquecedora.

Amor: Si su familia lo demanda, trate de tenderle su mano y colabore con ellos que lo necesitan. No se haga el distraído, no mire hacia otro lado.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán nuevas oportunidades laborales. Sepa que los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo.

Bienestar: Ingiera en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas y frutos secos. De esta forma, verá que su organismo funcionará mucho mejor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |