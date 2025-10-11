LA NACION

Horóscopo de Leo de hoy: sábado 11 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 11 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 11 de octubre

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.

Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

En determinadas situaciones, debería criticar un poco menos y ser más comprensivo con su entorno cercano. No todos pueden manejarse con la misma rapidez mental.

Amor: Frente a la discusión que tuvo con su pareja en el día de hoy, procure adoptar una actitud diplomática y logrará revertir el enojo de su alma gemela.

Riqueza: Dentro de ese emprendimiento laboral que le han asignado, deberá hallar la dirección correcta y oportuna para poder complementarse con sus otros compañeros.

Bienestar: Le seria bueno que valore más sus deseos y se lance a la aventura sin pensar tanto. Modifique su forma de ser y pronto verá que se sentirá mucho mejor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
