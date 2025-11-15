Horóscopo de Leo de hoy: sábado 15 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 15 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Dude de aquellas personas que no conoce y que se arriman a usted repentinamente. Tenga en cuenta que podrían llegar a retrasarle los proyectos que esta generando.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el sábado 15 de noviembre
Amor: Prepárese, ya que alguien de su entorno podría acercarse a usted pidiéndole ayuda o un consejo. Recuerde que no debe jugar con los sentimientos ajenos.
Riqueza: Deberá trabajar muy duro para encontrar la estabilidad económica que tanto ha buscado. Propóngase, gastar lo necesario y no utilizar tanto sus tarjetas de crédito.
Bienestar: Sepa que hoy el desgano tocará su puerta y podría desestabilizarlo anímicamente. Procure no dejarse vencer y saque fuerzas para cumplir con todas sus obligaciones.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Momento para reconsiderarse muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue por más tiempo una decisión que determinará su futuro cercano.
Amor: Atienda la propuesta que le hará su pareja para realizar un cambio en la relación, de esta forma rápidamente mejorará su vínculo con su alma gemela.
Riqueza: Evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Trate de utilizar la inteligencia.
Bienestar: Podría sentirse muy agotado, cancele los compromisos laborales y tómese un descanso en esta jornada. No le servirá de nada exigirse de más.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Dinero y finanzas en noviembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 10 al 16 de noviembre
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 10 al 16 de noviembre
- 4
Trabajo y carrera en noviembre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?