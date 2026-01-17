Horóscopo de Leo de hoy: sábado 17 de enero de 2026

En caso de ver que las cosas se tornen un tanto complicadas, procure calmarse y no actuar de manera precipitada. Sea inteligente en el momento de accionar.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 17 de enero

Amor: Intente pensar si es que quiere realmente a su pareja, de lo contrario, podría surgir un distanciamiento o que el vínculo este tenso. Piense bien antes de actuar.

Riqueza: Será un período de celos y envidia en el campo profesional. No se involucre en los comentarios malintencionados de sus compañeros de trabajo.

Bienestar: Prevéngase de los cambios de temperatura, ya que podría afectarle las vías respiratorias. Si tiene que salir de su casa, no se olvide de llevarse un abrigo para no sufrir del frio.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que de ahora en más, su futuro solo dependerá de usted solo. Entienda que ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados.

Amor: Deje de ser tan hosco y austero en su vida amorosa. Prepare una rica cena o pida un delivery de la comida que más le gusta a su pareja.

Riqueza: Evite ser una persona morosa, intente saldar sin falta sus deudas. Solucione sin demora todos los tramites pendientes que tiene hace semanas atrás.

Bienestar: Entienda que el yoga, lo beneficiará a mantener su alma equilibrada. Busque por web e inscríbase cuanto antes para ejercitarla de manera on line.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |