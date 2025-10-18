Horóscopo de Leo de hoy: sábado 18 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 18 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Sepa que pronto saldrán a la luz algunos cuestionamientos que habían quedado sin respuesta y claridad en sus pensamientos. Resuélvalos y actúe rápido.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el sábado 18 de octubre
Amor: Período optimo para que madure en sus vínculos afectivos y descarte todo lo negativo que ya no le aporta nada en las relaciones y le hace mal.
Riqueza: La proyección social estará en aumento y las reuniones serán un disparador de contactos para su nuevo negocio. Poniendo toda su energía, tendrá buenos resultados.
Bienestar: Esta noche, realice una salida rodeado de las personas que quiere. Sepa que hallará la contención emocional que tanto necesita hace días junto a ellos.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.
Amor: Hoy la Luna en su signo le intensificará sus atributos personales. Si se lo propone, sepa que podrá enamorar a cualquier persona sin mucho esfuerzo.
Riqueza: Será una etapa optima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. Ponga todo de si para lograrlo y nadie lo detendrá.
Bienestar: Despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas. Evite que las criticas malintencionadas influyan sobre usted.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Cómo son las personas de Libra con las amistades: rasgos sociales y personales del signo
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 13 al 19 de octubre
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 13 al 19 de octubre
- 4
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 17 de octubre?