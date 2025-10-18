Horóscopo de Leo de hoy: sábado 18 de octubre de 2025

Sepa que pronto saldrán a la luz algunos cuestionamientos que habían quedado sin respuesta y claridad en sus pensamientos. Resuélvalos y actúe rápido.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 18 de octubre

Amor: Período optimo para que madure en sus vínculos afectivos y descarte todo lo negativo que ya no le aporta nada en las relaciones y le hace mal.

Riqueza: La proyección social estará en aumento y las reuniones serán un disparador de contactos para su nuevo negocio. Poniendo toda su energía, tendrá buenos resultados.

Bienestar: Esta noche, realice una salida rodeado de las personas que quiere. Sepa que hallará la contención emocional que tanto necesita hace días junto a ellos.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.

Amor: Hoy la Luna en su signo le intensificará sus atributos personales. Si se lo propone, sepa que podrá enamorar a cualquier persona sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Será una etapa optima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. Ponga todo de si para lograrlo y nadie lo detendrá.

Bienestar: Despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas. Evite que las criticas malintencionadas influyan sobre usted.

