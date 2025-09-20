Horóscopo de Leo de hoy: sábado 20 de septiembre de 2025

Será una jornada donde podrá luchar para conseguir todo lo que desea hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes. No permita que se escape ninguna oportunidad.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 20 de septiembre

Amor: Se enfrentara a un familiar muy cercano que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Si se lo cruza en alguna reunión, trate de evitarlo.

Riqueza: En este día la Luna hará que su habilidad intelectual se manifieste al máximo en ese proyecto económico. Guíese por la intuición en caso de tomar un decisión.

Bienestar: Debería preparar un viaje, así podrá relajarse y alivianar las tensiones acumuladas. Organícelo y así podrá volver totalmente relajado a su rutina.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.

Amor: Intente no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Será ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.

Riqueza: Ordene mejor las ideas y reflexione sobre la realidad que esta viviendo en este momento, esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional. Hágalo.

Bienestar: Será un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.

