Horóscopo de Leo de hoy: sábado 20 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 20 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
Será una jornada donde podrá luchar para conseguir todo lo que desea hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes. No permita que se escape ninguna oportunidad.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el sábado 20 de septiembre
Amor: Se enfrentara a un familiar muy cercano que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Si se lo cruza en alguna reunión, trate de evitarlo.
Riqueza: En este día la Luna hará que su habilidad intelectual se manifieste al máximo en ese proyecto económico. Guíese por la intuición en caso de tomar un decisión.
Bienestar: Debería preparar un viaje, así podrá relajarse y alivianar las tensiones acumuladas. Organícelo y así podrá volver totalmente relajado a su rutina.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.
Amor: Intente no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Será ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.
Riqueza: Ordene mejor las ideas y reflexione sobre la realidad que esta viviendo en este momento, esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional. Hágalo.
Bienestar: Será un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.
