Horóscopo de Leo de hoy: sábado 23 de agosto de 2025

Período donde las emociones estarán desordenadas. Será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente en esta jornada.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 23 de agosto

Amor: No discuta por nada. Hágase tiempo para hablar profundamente con su alma gemela y así podrá llegar a tener un buen entendimiento en el amor.

Riqueza: Seguramente, si sigue gastando demasiado dinero en cosas que no valen la pena. Sepa que en muy poco tiempo le llegará las cuentas para pagar y se arrepentirá.

Bienestar: Dedique parte de la tarde exclusivamente al cuidado de su salud. Inscríbase en algún club o gimnasio y practique algún deporte de su agrado.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que pronto recuperará la autoestima y la seguridad en si mismo, así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos planeados.

Amor: Hoy la Luna en su signo le intensificará sus atributos personales. Si se lo propone, sepa que podrá enamorar a cualquier persona sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Será una etapa optima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. Ponga todo de si para lograrlo y nadie lo detendrá.

Bienestar: Despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas. Evite que las criticas malintencionadas influyan sobre usted.

