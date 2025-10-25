Horóscopo de Leo de hoy: sábado 25 de octubre de 2025

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 25 de octubre

Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.

Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Empiece a dejar de lado su egoísmo sin sentido, así tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal. Cambie de actitud.

Amor: Si hace lo posible por comprender cuales son las necesidades de la persona que ama, en poco tiempo logrará que el vínculo se afiance cada día más.

Riqueza: Deberá solucionar esos asuntos pendientes en su profesión que lo tienen preocupado. No desaproveche la oportunidad, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Restrinja el exceso de la actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares. Si realiza ejercicios, procure hacerlo con conciencia.

