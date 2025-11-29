Horóscopo de Leo de hoy: sábado 29 de noviembre de 2025

Propóngase actuar con más responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional. De esta forma, podrá conseguir excelentes resultados en poco tiempo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 29 de noviembre

Amor: Si se encuentra de franco, hoy será un día propicio para disfrutarlo y compartirlo con su alma gemela. No lo desperdicie con los compromisos laborales.

Riqueza: Gracias a la precisión y la eficacia que esta teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes de hace días.

Bienestar: Tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, pruebe con el arte.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Atravesará un período donde deberá avanzar sin miedo y enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aun más gratificado.

Amor: Resuelva cuento antes ese tema material con su alma gemela, de lo contrario, podrían sufrir una crisis. No permita que lo monetario afecte su relación.

Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

