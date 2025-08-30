Horóscopo de Leo de hoy: sábado 30 de agosto de 2025

Transitará por un período optimo para comenzar con una renovación en su vida personal. No olvide aceptarse tal cual es e incremente su autoestima.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 30 de agosto

Amor: Sostenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado. De esta forma, empezaran a llevarse mucho mejor en la relación.

Riqueza: Prepárese, ya que un tema de dinero requerirá de su intervención inmediata. Procure intervenir hoy mismo y así podrá solucionarlo sin ningún problema.

Bienestar: Excelente día para reencontrarse con usted mismo. Sepa que su equilibrio emocional esta necesitando de soledad, trate de refugiarse en su interior.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Cuando intente enfrentar una situación deberá hacer uso de la honestidad y la serenidad. De esta forma, le permitirá lograr todo lo que desee para su vida.

Amor: Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario.

Riqueza: Evite gastar porque si, ya que a fin de mes lamentará sus gastos superfluos. Adquiera solo aquello que le sea verdaderamente útil y vital para su vida.

Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.

