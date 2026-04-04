Horóscopo de Leo de hoy: sábado 4 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 4 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
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Los astros podrán activar su energía de empuje y le permitirá sentirse pleno, original y con demasiadas fuerzas para avanzar en las metas preestablecidas.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el sábado 4 de abril
- Amor: Sepa que se sentirá mucho mejor si empieza a decirle lo que siente a esa persona que tanto quiere. La relación mejorará a pasos agigantados.
- Riqueza: Evite dejar las decisiones financieras en manos de terceros. Resuélvalo usted mismo y vera que pronto su economía se encaminará correctamente.
- Bienestar: Prepárese, ya que sus energías estarán con altibajos. Haga lo posible y aléjese de las discusiones familiares que puedan surgir en esta jornada.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Entienda que no es momento para que se proponga grandes logros, sepa que lo ideal seria ir resolviendo de a poco las pequeñas cuestiones pendientes.
- Amor: Deje de pensar tanto y ame a la persona que tiene a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla, cada persona tiene su propia esencia.
- Riqueza: No se obsesione, ya que vendrán tiempos mejores. Sepa que tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad intelectual en lo profesional.
- Bienestar: Vea como hacer para quitarse las cuestiones que le hacen mal a su vida y lo afectan físicamente. Hoy distráigase y olvídese de los problemas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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