Horóscopo de Leo de hoy: sábado 4 de octubre de 2025

Le será de gran ayuda para estar equilibrado en su vida a exteriorizar cada uno de sus sentimientos y las ideas que tiene guardadas. Evite desconectarse de las preocupaciones.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 4 de octubre

Amor: Las personas de este signo que estén en pareja, progresarán en el amor y concretarán los proyectos tan deseados. Si se encuentra soltero no se desespere, pronto hallará su alma gemela.

Riqueza: Al fin obtendrá el apoyo incondicional de sus familiares para concretar ese proyecto tan deseado. Un pariente muy cercano lo ayudará en lo monetario.

Bienestar: Evite ser tan melancólico en la vida, procure soltar los recuerdos pasados que lo martirizan a diario. Disfrute del presente sin preocuparse por su futuro.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Serán días, donde no se debe permitir vencer por las dificultades sobre todo si estas se presentan en lo profesional. Con paciencia, todo lo resolverá

Amor: No ahorre en demostraciones de afecto en el amor. En este día, su alma gemela necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela.

Riqueza: Relájese en estos días, ya que recibirá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre ese tema económico que tanto le preocupa.

Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.

