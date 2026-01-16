Horóscopo de Leo de hoy: viernes 16 de enero de 2026

Sepa que de ahora en más, su futuro solo dependerá de usted solo. Entienda que ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 16 de enero

Amor: Deje de ser tan hosco y austero en su vida amorosa. Prepare una rica cena o pida un delivery de la comida que más le gusta a su pareja.

Riqueza: Evite ser una persona morosa, intente saldar sin falta sus deudas. Solucione sin demora todos los tramites pendientes que tiene hace semanas atrás.

Bienestar: Entienda que el yoga, lo beneficiará a mantener su alma equilibrada. Busque por web e inscríbase cuanto antes para ejercitarla de manera on line.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Seguramente querrá controlar todo lo que sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no es beneficiosa, ya que su familia se opondrá y terminarán discutiendo.

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome ya esa decisión en el plano amoroso. Debe entender que su pareja no tolerará más excusas ni demoras suyas.

Riqueza: Por más que la economía parece paralizada, en poco tiempo la situación se revertirá. No deje de buscar nuevas alternativas en que invertir su dinero.

Bienestar: No se olvide del pasado, solo tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen animo. No permita que sus dudas lo paralicen.

