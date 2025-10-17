Horóscopo de Leo de hoy: viernes 17 de octubre de 2025

Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 17 de octubre

Amor: Hoy la Luna en su signo le intensificará sus atributos personales. Si se lo propone, sepa que podrá enamorar a cualquier persona sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Será una etapa optima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. Ponga todo de si para lograrlo y nadie lo detendrá.

Bienestar: Despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas. Evite que las criticas malintencionadas influyan sobre usted.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Tendrá con la Luna en su signo y le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Bienestar: Abandone los hábitos solitarios y participe de nuevas actividades sociales. Le volverá la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos.

